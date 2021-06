Fußball

Deutschland - Ungarn: Joshua Kimmich spricht deutsche Schwächen klar an

Gegen Ungarn rettet Leon Goretzka die deutsche Elf kurz vor Schluss, die nun auf England trifft. Joshua Kimmich findet kritische Worte nach dem Remis, lobt aber die Moral der DFB-Elf. Durch das 2:2 (0:1) in München sicherte sich die deutsche Mannschaft das Ticket fürs Achtelfinale, wo es nun am kommenden Dienstag in Wembley gegen England geht.

00:01:40, vor einer Stunde