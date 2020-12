Vier Minuten nahm sich Joachim Löw Zeit, bevor die Fragen der Journalisten nur so auf ihn einprasselten. Vier Minuten, in denen er die Dinge "ins richtige Licht rücken" wollte, wie er betonte.

Löw traute sich die Aufgabe ebenfalls zu - und tut es noch. "Ich habe meine Motivation nie verloren", stellte er in Frankfurt klar. "Den Gedanken, dass ich zurücktrete, gab es nicht." Der aktuelle DFB-Präsident Fritz Keller soll, so berichteten Medien wie der "Spiegel", versucht haben, Löw von einem Rücktritt nach der EM 2021 zu überzeugen. Ein Jahr früher also, als es der aktuelle Vertrag des Bundestrainers vorsieht. Zwischen Präsident und Trainer seien die Fetzen geflogen, heißt es weiter.

Die internen Baustellen machen ihm zu schaffen, da sind die Angriffe von außen fast schon ein Klacks. So etwa der Vorwurf von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, der Löw und den DFB-Verantwortlichen bei "sport1" vorwarf, nach dem 0:6 von Sevilla ein "erbärmliches Bild" in der Öffentlichkeit abgegeben zu haben.

Man muss Löw zugutehalten, dass er durchaus den Eindruck vermittelte, mit seinem Latein nicht am Ende zu sein. Er habe "Vorstellungen und klare Ziele", spüre, "dass die Spieler wollen". Dies, so der Bundestrainer, sei das Wichtigste, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Dennoch dürfte die auf 2021 verlegte Europameisterschaft Löws letzte Schlacht werden, und er will sie unbedingt gewinnen. Die Planungen laufen schon jetzt auf Hochtouren, was aber nicht zwingend mit Erklärungen seinerseits einhergehen müsse. "Ich bin der Trainer und ich rede, wenn ich reden muss", stellte der 60-Jährige jetzt klar.

Das Problem: Löw kann auf absehbare Zeit nicht beweisen, dass dem so ist. Für das Jahr 2021 sind noch keine Testspiele terminiert, die EM beginnt für Deutschland am 15. Juni mit der Partie gegen Weltmeister Frankreich. Und so bleibt der letzte Eindruck, die 0:6-Packung in Spanien, haften.