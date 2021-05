Publiziert 30/05/2021 Am 14:59 GMT

Thomas Müller hatte dies ein Stück weit als "persönliche Niederlage" empfunden, wie er nun bekannte. Besonders die "Art und Weise" habe ihm missfallen: "Doch das ist Schnee von gestern."

Müller und Mats Hummels stehen nun im Kader für die EM (11. Juni bis 11. Juli).

"Ich will das einbringen, was mich besonders in den letzten anderthalb Jahren stark gemacht hat", formulierte Müller sein persönliches Ziel. Wie beim FC Bayern wolle er auch im DFB-Team "vorangehen". Er sei "sehr motiviert".

Er nimmt sich und die ihm zugedachte Rolle aber nicht so wichtig. "Wir sind als Einzelperson ganz klein", sagte der Münchner. Daher sei er "weit davon weg, mich über andere zu stellen".

