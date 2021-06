Publiziert 14/06/2021 Am 07:07 GMT | Update 14/06/2021 Am 07:23 GMT

Der Stürmer weiter: "Er weiß, wo ich in der Umkleidekabine sitze. Ich spreche freundlich mit meinen Teamkollegen, also ist es mir lieber, wenn er mit mir direkt spricht."

Die Worte Mbappé lassen vermuten: Die Spannungen zwischen den beiden Mannschaftskameraden scheinen noch nicht aus dem Weg geräumt.

Dabei war es lediglich ein Halbsatz des erfahrenen Girouds, der den Zoff in der Equipe Tricolore auslöste. "Die Bälle kommen nicht an", hatte der zweifache Torschütze nach dem 3:0-Testspielsieg am vergangenen Dienstag, angesprochen auf das Zusammenspiel mit den offensiven Kollegen, gesagt.

Die Aussagen des 34-Jährigen wurden daraufhin als Seitenhieb gegen Mbappé gedeutet und auch der PSG-Star fühlte persönlich angegriffen, wie er auf der Pressekonferenz deutlich machte.

Mbappé über Giroud-Disput: "Keine große Story draus machen"

"Es stimmt, dass ich ein bisschen davon betroffen war", offenbarte der Franzose. Die Kritik des Chelsea-Stars könne er hingegen nachvollziehen.

"Was er sagte, hat mich nicht weiter gestört, ich bin ein Stürmer und habe dasselbe Gefühl 365-mal in einem Spiel", so Mbappé, der seine Sicht der Dinge erklärte: "Ich habe ihm in der Umkleidekabine gratuliert, er hat mir nichts gesagt und dann habe ich es aus der Presse erfahren."

Kurz vor dem Auftakt der EM wolle er die Unstimmigkeiten jedoch nicht überbewerten. "Wir müssen keine große Story draus machen. Diese kleine Mikro-Episode wird unsere Konzentration auf das Wesentliche nicht stören", so der Angreifer, der mit der Elf von Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstag ( 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) gegen die DFB-Elf ins Turnier startet.

