Der Kader der französischen Nationalmannschaft, da sind sich die meisten Experten einig, ist der stärkste im Teilnehmerfeld der Europameisterschaft.

Der Weltmeister ist der absolute Topfavorit auf den Titel des in elf europäischen Ländern ausgetragenen Turniers. Die Liste der von Trainer Didier Deschamps Nominierten liest sich wie eine Weltauswahl:

Hugo Lloris im Kasten, Raphael Varane, Lucas Hernández und Supertalent Jules Koundé in der Verteidigung - davor ein Mittelfeld mit Champions-League-Sieger N’Golo Kanté und Paul Pogba, ganz vorne Extraklasse am Fließband: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé …

Ganz ehrlich: Was soll da schiefgehen?

Dass die besten Einzelspieler nicht immer die beste Mannschaft formen, ist keine allzu neue Erkenntnis. In großen Turnieren kommt es neben der rein sportlichen Qualität immer auch auf andere Faktoren an.

Teamgeist und Zusammenhalt sind essenziell für ein gutes Miteinander - sowohl auf als auch neben dem Platz. Immer wieder berichten Welt- und Europameister nach ihren Erfolgen, wie wichtig Stimmung und Eingeschworenheit für den sportlichen Erfolg ist.

In Frankreich weiß man, dass genau diese vermeintlich weichen Erfolgsfaktoren die Achillesferse der Équipe Tricolor sind.

Der nach dem letzten Test der Franzosen gegen Bulgarien aufgebrandete Streit zwischen Mbappé und Giroud ist einmal mehr ein Beleg dafür. Es war lediglich ein Halbsatz des erfahrenen Chelsea-Stürmers, der sich darüber beschwerte, zu wenig Bälle von seinen Offensivkollegen zu bekommen. Dieser aber reichte aus, um bei Sturmkollege Mbappé, an den die Kritik zwischen den Zeilen gerichtet war, für schlechte Laune zu sorgen.

"Es stimmt, dass ich ein bisschen davon betroffen war", offenbarte der 22-Jährige, der die Kritik des Chelsea-Stars inhaltlich nachvollziehen könne. "Was er sagte, hat mich nicht weiter gestört, ich bin ein Stürmer und habe dasselbe Gefühl 365-mal in einem Spiel", erklärte sich Mbappé auf einer Pressekonferenz.

Es war nicht das "was", sondern vielmehr das "wie", das dem PSG-Star aufstieß: "Ich habe ihm in der Umkleidekabine gratuliert, er hat mir nichts gesagt und dann habe ich es aus der Presse erfahren.

Es brodelt also wieder in der Mannschaft von Trainer Didier Deschamps - und das vor dem so wichtigen Auftakt gegen Deutschland am Dienstag.