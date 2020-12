"Wir haben es nicht geschafft, eine gewisse Konstanz zu entwickeln und unser Talent auf den Platz zu bekommen", sagte er über die jüngsten Länderspiele mit dem 0:6 zum Abschluss in Spanien. Es sei deshalb "ein Segen" gewesen, dass die EM auf 2021 verschoben wurde. "So wie wir gespielt haben, wäre das in diesem Sommer schwierig geworden."