Alle weiteren 25 Spieler nahmen an der Einheit teil. Auch Mittelfeldspieler Jack Grealish stand nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Halbfinale gegen Dänemark wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen.

Foden gehörte in den ersten beiden EM-Spielen zur Anfangsformation der Three Lions, ehe er aus der Startelf rutschte. Nach drei Partien ohne Einsatzminute wurde das Toptalent von Manchester City im Halbfinale in der ersten Halbzeit der Verlängerung eingewechselt.

