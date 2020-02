Eintracht Frankfurt - FC Salzburg live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League den FC Salzburg. Die Partie steigt am Donnerstag, 20. Februar um 18:55 Uhr. Die Eintracht qualifizierte sich als Gruppenzweiter der Gruppe F für die Runde der letzten 32. Der FC Salzburg ist nach Rang drei in der Champions-League-Gruppe E, in der man sich dem FC Liverpool und dem SSC Neapel geschlagen geben musste, in der K.o-Phase der Europa League dabei.

Eintracht Frankfurt - FC Salzburg live im TV

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Salzburg gibt es nicht live im TV zu sehen. Jedoch überträgt DAZN die Partie im Livestream.

Europa League | Eintracht Frankfurt - Salzburg im Livestream

Das komplette Match in voller Länge könnt ihr im Livestream bei DAZN sehen.

Frankfurt - Salzburg im Liveticker

Eurosport.de berichtet im Liveticker vom Match aus der Frankfurter Arena.