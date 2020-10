Den Wolfsburger Führungstreffer in einer zähen Partie erzielte Admir Mehmedi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Schweizer wurde von Josip Brekalo gut freigespielt und war mit einem Flachschuss aus 14 Metern Entfernung erfolgreich. Für den Ausgleich sorgte André Simões mit einem unhaltbaren Distanzschuss (64.). Das Wolfsburger Aus besiegelte Karim Ansarifard in der Nachspielzeit (90.+4).