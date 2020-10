Beide Teams bewiesen zunächst Nerven aus Stahl, alle der ersten 14 Elfmeter wurden sicher verwandelt, und so verschoss der erst 18-Jährige Lorenzo Colombo als Erster auf Seiten der Mailänder.

Rio-Ave-Abwehrmann Nelson Monte musste nur verwandeln, um die Sensation gegen den Favoriten perfekt zu machen, doch sein Schuss prallte gegen den linken Innenpfosten, rollte die Torlinie entlang und sprang am rechten Pfosten aus dem Tor.

Am Ende scheiterte Aderllan Santos auf Seiten der Portugiesen beim 24. und letzten Elfmeter an Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma und die Mailänder gingen siegreich aus dem Spiel. Die Nacht mussten die Italiener nach dem Elfer-Drama dann aber auch ungeplant in Porto verbringen.