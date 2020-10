Die TSG Hoffenheim hat ihrem Trainer Sebastian Hoeneß eine gelungene Premiere auf der europäischen Fußballbühne beschert. Die Kraichgauer gewannen das erste Gruppenspiel in der Europa League 2:0 (0:0) gegen Roter Stern Belgrad und machten damit den ersten kleinen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Für die TSG ist es bei der dritten Europapokal-Teilnahme erst der zweite Sieg.

Bereits am kommenden Donnerstag (18:55 Uhr im Liveticker) reisen Hoeneß und Co. nach Belgien zum zweiten Spiel in der Gruppe L bei KAA Gent, dritter Gegner ist der tschechische Vertreter Slovan Liberec.