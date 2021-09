Mit Ferencvaros-Trainer Peter Stöger kam ein alter Bekannter zum Auswärtsspiel in die BayArena. Zum ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften reiste der Coach mit großen personellen Problemen an. Acht Spieler fehlten im Kader, auf der Bank nahmen insgesamt nur sechs Akteure Platz.

Bayer, das auf mehreren Positionen im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel umstellte, war klarer Favorit gegen die Ungarn, wurde dieser Rolle in der Anfangsphase allerdings alles andere als gerecht. Die Gäste spielten mutig auf, Bayer zeigte erhebliche Fehler und kassierte in der 8. Minute den frühen Gegentreffer. Tokmac Nguen kam über die rechte Seite, spielte den Ball in die Mitte auf Samy Mmaee, der die Gäste früh in Führung brachte.

Leverkusen reagierte geschockt und kam auch in der Folge nicht ins Spiel. Zu viele Fehler im Pass- und Kombinationsspiel, zu wenig Gegenwehr in den Zweikämpfen. Ferencvaros gab bis zur 20. Minute den Ton an. Bayer gewann nur schleppend Sicherheit, nachdem sich Budapest etwas zurückzog.

Premier League Kapitänsfrage bei City offenbar geklärt - große Ehre für Gündogan VOR 4 STUNDEN

In der 37. Minute gelang der Werkself schließlich der Ausgleichstreffer. Moussa Diaby trieb den Ball auf der rechten Seite und übergab an Jeremie Frimpong, der ihn hinterlief. Der Außenverteidiger passte kurz vor der Grundlinie in den Rückraum auf Exequiel Palacios, der aus zwölf Metern zur Stelle war und verwandelte.

Nur zwei Minuten später schockten die Gäste die Bayer-Defensive erneut. Nach einer Ecke von der linken Seite scheiterte zunächst Mmaee mit einem Kopfball aus elf Metern, danach kam Balint Vecsei zum Nachschuss und schoss die Kugel zur vermeintlichen erneuten Führung unter die Latte. Der Treffer zählte allerdings nicht, der VAR schaltete sich ein, weil Vecsei den Ball bei der Annahme an den Arm bekam (39.).

Im zweiten Durchgang machte es die Werkself deutlich besser, agierte konzentriert und gestaffelt und setzte Budapest unter Druck. Vor allem über die Flügel kamen die Hausherren zu guten Gelegenheiten. In der 69. Minute drehte Bayer die Partie. Frimpong gewann einen Ball auf der rechten Seite und spielte schnell in den Strafraum auf Florian Wirtz, der aus elf Metern überlegt ins rechte Eck verwandelte. Bayer brachte die letztlich verdiente Führung konsequent über die Zeit und feierte so einen wichtigen Sieg.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Neuerliche Defensiv-Defizite

Zu Saisonbeginn lief es bei der Werkself extrem gut. Wettbewerbsübergreifend verbuchte Bayer in den ersten vier Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden, erzielte dabei zwölf Tore und kassierte lediglich zwei Gegentreffer. Es gab kaum Kritik, weil die Werkself dafür kaum Spielraum bot. Zwei Partien später hat sich die Situation grundlegend geändert. Bayer verlor gegen den BVB mit vier Gegentoren und wackelte im Spiel gegen Ferencvaros defensiv erheblich. Die Mannschaft zeigte im Zweikampfverhalten große Schwächen, hatte wenig Ordnung in der Restverteidigung und generell Probleme, die Abstände zwischen den Linien zu halten. Die erste große Baustelle für Neu-Coach Gerardo Seoane.

Die Statistik: 6

Mit 18 Jahren ist Wirtz bereits eine große Stütze für die Werkself. Das beweist er in dieser noch jungen Saison. In Europa League und Bundesliga kommt der Offensivmann in vier Spielen auf insgesamt sechs Scorerpunkte – drei Tore, drei Assists.

Das könnte Dich auch interessieren: "Lahm und unsicher": Ex-PSG-Keeper spottet über Nübel

Guardiola lobt Leipzig: "Alles oder Nichts gespielt"

Champions League Die Rückkehr von Klopps Chaoten: Liverpool ist wieder Liverpool VOR 9 STUNDEN