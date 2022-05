Glasgow der Favorit, Frankfurt der Außenseiter?

Man darf schon annehmen, dass Oliver Glasner mit seiner Aussage taktiert, denn die Eintracht fährt nur mit einem Ziel nach Sevilla. "Unser Traum hat sich noch nicht erfüllt. Der hat sich erst erfüllt, wenn wir gewonnen haben", führte der Coach aus.

Ad

Entscheidend im Finale ( ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) sei, welche der beiden Klubs die besondere Atmosphäre in Andalusien besser für sich zu nutzen wisse. Schätzungen zufolge werden insgesamt 100.000 bis 150.000 Anhänger der beiden Klubs im und um das Stadion vor Ort sein.

Bundesliga Einen Tag vor Europa-League-Finale - Frankfurt verlängert mit Tuta VOR 19 STUNDEN

"Es stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die wohl mit die besten Auswärtsfans haben. Diese Stimmung ist ein nicht messbarer Faktor. Du kriegst Gänsehaut, es passiert etwas mit dir", befand Glasner.

Dennoch: Die Warnungen vor den Rangers, die 1972 den Europapokal der Pokalsieger gewannen, sind berechtigt. Die Schotten warfen im K.-o.-Runden-Play-off Borussia Dortmund (4:2, 2:2) und im Halbfinale RB Leipzig (0:1, 3:1) aus dem Wettbewerb.

Rangers-Coach van Bronckhorst gibt Kampfansage ab

Nun will Glasgow den nächsten Bundesligisten in die Knie zwingen. "Ein Finale ist nur schön, wenn du es gewinnst. Deshalb sind wir hier, um es zu gewinnen", gab Teammanager Giovanni van Bronckhorst eine Kampfansage ab. "Es ist eine riesige Gelegenheit, den zweiten großen Titel in der Klubgeschichte zu holen."

Das wiederum gilt auch für Eintracht Frankfurt, das 1980 den UEFA-Pokal holte.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Hauge (Lindström), Kamada - Borre.

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Hauge (Lindström), Kamada - Borre. Trainer: Glasner

Glasgow: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - Wright, Aribo, Kent.

McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - Wright, Aribo, Kent. Teammanager: van Bronckhorst

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Frankfurt fehlt noch eine magische Nacht

Glasner setzt im Finale auf die Fans: "Werden uns zum Sieg brüllen"

Europa League Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers live im TV, Livestream & Ticker GESTERN AM 06:58