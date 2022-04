Fußball

Europa League: Andreas Hinkel schwärmt vor RB Leipzigs Halbfinale gegen Glasgow Rangers - "Das ist Tradition"

Aufgrund seiner Celtic-Vergangenheit ist Leipzigs Co-Trainer Andreas Hinkel vor dem Duell gegen die Glasgow Rangers ein wichtiger Ansprechpartner für sein Team. Er erklärt, was RB zu erwarten hat und was Glasgow so besonders macht.

00:01:11, vor einer Stunde