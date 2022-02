FC Barcelona gegen den SCC Neapel hieß es zum heutigen Auftakt der Play-off Runde in der Europa League. Ein Spiel, dass nach Champions League anmutete und einmal mehr die hochkrätige Besetzung der diesjährigen Europa League unterstrich. Barcelona gab bereits früh im Spiel den Ton an und kam durch Pedri zum ersten gefährlichen Abschluss, der knapp über den Querbalken zischte (5.). Die Katalanen überzeugten mit hohem Pressing und erarbeiten sich zahlreiche gute Möglichkeiten in der Offensive. Doch auch der Gegner aus Neapel zeigte sich beschlagen im Konterspiel. Victor Osimhen tauchte plötzlich frei vor Marc Andre ter Stegen auf, doch der deutsche Keeper des FC Barcelona parierte exzellent gegen den Nigerianer (22.). Barca vergab in Folge zwei weitere Topchancen, die größte davon durch Ferran Torres (28.), der an diesem Abend noch zur zweischneidigen Figur werden sollte. Nach einer halben Stunde schlugen die Gäste dann postwendend zu. Die stark aufspielenden Eljif Elmas und Piotr Zieliński kombinierten sich in den Strafraum, ehe der Pole erst an ter Stegen scheiterte, dann aber unhaltbar per Nachschuss zum 1:0 einnetzte (29.). Barcelona hielt den spielerischen Druck trotz des Gegentreffers weiter aufrecht, konnte aber bis zur Halbzeit keinen nennenswerten Abschluss mehr verzeichnen.

Auch nach der Pause kamen die Hausherren mit Schwung aus der Kabine und trieben den Ball nach vorne. Doch trotz zahlreicher Dribblings, allen voran durch Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traoré, konnte die Innenverteidigung der Italiener nicht überwunden werden. Nach knapp einer Stunde dann eine denkwürdige Szene - Bei einer Flanke von Traoré streifte der Ball aus kürzester Distanz minimal die Hand des Abwehrspielers, veränderte dadurch aber kaum seine Richtung. Referee Kovacs ließ zuerst weiterspielen, wurde jedoch vom VR auf die Aktion hingewiesen und entschied dann auf einen sehr schmeichelhaften Elfmeter zugunsten des FC Barcelona. Ferran Torres verwandelte cool zum 1:1 und brachte dem eigene Team neue Hoffnung, das Blatt doch doch wenden zu können (59.). Trainer Xavi reagierte sofort mit offensiven Wechseln und stellte für die verbleibende alle Zeichen auf Angriff.

Was folgte war ein beispielloser Sturm des FC Barcelona auf das Tor der Neapolitaner. In der Schlussphase kreierten die Katalanen Chancen in hoher Frequenz, doch die Italiener stemmten sich eisern dagegen. In den Schlussminuten überschlugen sich die Großchance nahezu. Ferran Torres, zuvor noch der Held beim Elfmeter, vergab völlig freistehend im Sechzehner die Riesenmöglichkeit zum Siegtreffer und verzog über das Tor (87.). Kurz darauf setzte der von den eigenen Fans gescholtene Luuk De Jong zum spektakulären Fallrückzieher an und knallte den Ball Zentimeter am Pfosten vorbei (90.). Wenige Sekunden später ist es erneut Ferran Torres der einen Abschluss aus klasse Position knapp über den Kasten jagt (90.+1). Nach über neun (!) Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedrichter Kovacs schließlich ab und der SSC Neapel hielt ein extrem hart erkämpftes Unentschieden in den Händen. Der FC Barcelona kam durch einen glücklichen Elfmeter zurück ins Spiel, am Ende haderten die Katalenen aber dennoch mit einem vergebenen Sieg aufgrund der zahlreichen ungenutzten Großchancen. Das Rückspiel in Neapel steigt am 24. Februar um 21 Uhr, Live im Ticker bei Eurosport.

Die Stimmen zum Spiel:

Piotr Zieliński (Neapel, 1:0 Torschütze): "Das Ergebnis ist gut, aber in der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig für das Spiel getan. Das Rückspiel wird ein anderes werden, dann müssen wir uns nochmals steigern!"

Xavi (Trainer Barcelona): "Ein Tor ist nicht genug für den Fußball, den wir gezeigt haben. Wir müssen effizienter sein. In Neapel müssen wir den Auftritt von heute wiederholen und dann unsere Torchancen nutzen, um zu gewinnen."

Immer wieder bissen sich die Barcelona Angreifer wie Adama Traoré am heutigen Abend die Zähne an der italienischen Defensive aus. Für das Rückspiel in Neapel in der nächsten Woche ist nach dem Unentschieden alles offen!

Das fiel auf: Die vergebenen Chancen des FC Barcelona

Am Ende stehen 21 Torabschlüsse für die Katalanen auf dem Papier. Doch im Tor unterbringen konnte das Team nur einen davon - und diesen auch nur vom Elfmeterpunkt.

Die Statistik: 661

Zum 661. Mal lief Sergio Busquets heute im Trikot des FC Barcelona auf - ein beeindruckender Wert.

