Fußball

Frankfurt-Coach Glasner entschuldigt sich für flaspigen Alkohol-Spruch: "Hätte ich mir sparen können"

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League am Donnerstag zuhause auf Olympiakos Piräus, nach zwei Spieltagen Tabellenführer der Gruppe D. Im Vorfeld entschuldigte sich Trainer Oliver Glasner für einen flapsigen Spruch nach der Pleite in der Bundesliga gegen Hertha BSC und analysiert die Gründe für die schwankenden Leistungen seiner Mannschaft.

00:01:34, vor einer Minute