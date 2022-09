Fußball

DFB-Kapitänin Alexandra Popp schwärmt vor Spiel gegen Bayer Leverkusen: "Mehr brauche ich nicht"

Alexandra Popp schwärmt vor dem Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Die 31-Jährige hat "unheimlich viel Spaß" am Fußball. "Der Körper und der Kopf sind in einem guten Zustand. Spielerisch habe ich sehr viel Freude am Fußball - und mehr brauche ich nicht", sagt die Angreiferin vom VfL Wolfsburg.

00:01:12, vor 22 Minuten