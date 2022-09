"Wenn man uns die Bühne lässt, Werbung macht und das Umfeld drum herum daran arbeitet, so etwas auf die Beine zu stellen, ist so etwas häufiger möglich", sagte die Frankfurterin Sara Doorsoun.

Bayern-Angreiferin Lea Schüller wünschte sich derweil, "dass es mit den Zuschauerzahlen weiter so geht und wir in großen Stadien spielen dürfen". Der bisherige Besucherrekord in der Liga hatte bei 12.464 Zuschauern in Wolfsburg (Juni 2014) gelegen.

Durch den Auftakt auf großer Bühne sollte der Schwung durch die erfolgreiche EM in England mit in den Liga-Alltag genommen werden. Als "richtungsweisend" für den deutschen Frauenfußball und "tolles Signal" für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga bezeichnete Siegfried Dietrich die Auftaktpartie.

Der Sportdirektor Frauenfußball der Eintracht und Vorsitzende des DFB-Ausschusses für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga sprach sich für weitere "Highlightspiele" dieser Art aus.

