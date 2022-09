Fußball

Flyeralarm Frauen-Bundesliga: Bayer Leverkusen jubelt dank Traumtor, Köln im Alu-Pech Highlights

Bayer Leverkusen geht auch am 2. Spieltag der Flyeralarm Frauen-Bundesliga als Sieger vom Platz und steht nach dem 1:0-Sieg über den 1. FC Köln an der Tabellenspitze. Ein Traumtor von Jill Baijings bringt Bayer in der 49. Minute auf Kurs. Köln wacht indes erst in der Schlussphase auf.

00:02:24, vor 35 Minuten