"Der Männerfußball hat sich auch qualitativ nachhaltig entwickelt, als er sich vom DFB in Richtung Selbstständigkeit gelöst hat", Rummenigge weiter im "Münchner Merkur" und "tz".

Dies wäre "ein Ansatz, damit sich die Frauen analog dazu ein Stück weit verselbstständigen, schließlich sind Verbände aus bekannten Gründen immer sehr langsam und sehr schwierig in der Entscheidungsfindung. Darüber sollte man nachdenken", führte Rummenigge weiter aus.

Unterstützung erhlet der frühere Nationalspieler auch von Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Der Männerfußball hat gezeigt, dass die Ausgliederung in einen eigenständigen Spielbetrieb Sinn macht und man mit solchen Entscheidungen viel bewegen kann: Die Bundesliga wurde wesentlich professioneller und attraktiver. Daher kann das eine Option sein", sagte auch er in "Merkur" und "tz".

Man brauche, so Rummenigge, "nur einen Blick auf die britische Insel werfen. Dort wird bereits das getan, was mir vorschwebt. Man hat eine Frauen-Liga gegründet, in der verpflichtend ist, dass die Männer-Teams aus der Premier League, die für die großen Einnahmen verantwortlich sind, eben auch ein Frauen-Team haben, in das sie investieren müssen und nachhaltig entwickeln."

Es sei kein Zufall, betonte er, "dass der Europameister in diesem Jahr aus England kam. Dasselbe geschieht nun auch in Spanien und in Italien." Das Leben für deutsche Teams werde "dadurch nicht leichter".

