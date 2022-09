Fußball

Nationalspielerin Sophia Kleinherne kritisiert: "So kommt kein fairer Wettbewerb zustande"

Sophia Kleinherne wurde mit Deutschland bei der EM 2022 Vize-Europameisterin. Mit Eintracht Frankfurt peilt die Abwehrspielerin in der am Freitag gegen den FC Bayern München startenden Saison einen Champions-League-Platz an. Damit der deutsche Frauen-Fußball in Zukunft international konkurrenzfähig bleibt, fordert die 22-Jährige bessere Strukturen und Trainingsbedingungen in Deutschland.

00:03:47, vor einer Stunde