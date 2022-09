Die 61-malige Nationalspielerin ist neu im Eurosport-Team und begleitet ab der Saison 2022/23 die Live-Übertragungen der Frauen-Bundesliga bei Eurosport als Expertin. Mit dem VfL Wolfsburg holte Omilade 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Schon in ihrer Zeit bei Turbine Potsdam hatte die zweimalige Europameisterin (2001, 2005) einen Champions-League-Triumph (2005) sowie zwei Meisterschaften (2004, 2006) und drei Pokalsiege (2004, 2005, 2006) feiern können. Für Warner Bros. Discovery Sports analysiert die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2004 in Athen ab sofort die Spiele der Frauen-Bundesliga.

Drei Fragen an Eurosport-Expertin Navina Omilade

Ad

Alle rechnen in der neuen Saison erneut mit einem Duell um die Meisterschaft zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern. Wer hat in deinen Augen das Potenzial, diesen beiden Teams gefährlich zu werden?

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Schiedsrichterin des Jahres Rafalski: "Hoffe, dass der Hype anhält" UPDATE 20/08/2022 UM 08:24 UHR

Navina Omilade: “Da sehe ich aktuell tatsächlich kein Team, dass den beiden gefährlich werden könnte. Dafür sind Wolfsburg und Bayern viel zu stark besetzt. Aber der Kampf um Platz drei - der ja die Champions-League-Qualifikation mit sich bringt - wird sehr spannend werden. Da sehe ich neben Frankfurt und Hoffenheim nämlich auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft, wie zum Beispiel den SC Freiburg.”

Das Eröffnungsspiel zur neuen Saison findet in der großen Frankfurter Arena statt. Eintagsfliege oder der sinnvolle nächste Schritt, den der Frauenfußball in Sachen Fans gehen muss?

Omilade: “Nach der erfolgreichen EM ist das der sinnvolle nächste Schritt. Auch die wahnsinnig gut besuchten Champions-League-Spiele in der letzten Saison, wo über 91.000 Zuschauer im Camp Nou das Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg im Stadion verfolgt haben, haben gezeigt, dass es sich lohnen kann, einen solchen Schritt zu wagen. Ob es auch in der Bundesliga funktioniert, wird sich zeigen. Aber es ist allemal einen Versuch wert.”

Navina Omilade und Anna Kraft Fotocredit: Eurosport

Die Frauen-EM war ein richtiges Fußballfest und auch medial extrem erfolgreich. Was muss nun getan werden, um diesen Schwung für die Bundesliga und den Frauenfußball allgemein zu nutzen?

Omilade: “Auf der einen Seite ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem im Frauenfußball in die Infrastruktur investiert werden muss, um sowohl sportlich als auch wirtschaftlich stabile Bedingungen herzustellen. In einem ersten Schritt bedeutet das zum Beispiel, dass für alle Teams der 1. Bundesliga professionelle Trainingsbedingungen geschaffen werden und sie dabei mit Vollzeit-Trainern und hauptberuflichem medizinischen Personal arbeiten können. Zudem müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass alle Spielerinnen sich voll auf den Fußball konzentrieren und von ihrem Sport leben können und nicht nebenbei arbeiten gehen müssen. Auf der anderen Seite sind Verband und Vereine in Sachen Medienpräsenz gefragt, nun eine nachhaltige Medienstrategie zu erarbeiten, die auf der großartigen und flächendeckenden Berichterstattung von der EM aufbaut, um die Sichtbarkeit der Liga Schritt für Schritt weiter zu vergrößern.”

Im weiteren Saisonverlauf zeigt Eurosport weiterhin an jedem Spieltag eine Partie live bei Eurosport 1 im Free-TV. Hauptsendeplatz ist Freitagabend.

Die ersten Spiele der Frauen-Bundesliga-Saison 2022/23 live bei Eurosport 1 im Free-TV und bei discovery+:

Freitag, 16. September 2022 | 18:35 Uhr | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (Kommentator: Markus Theil)

Freitag, 23. September 2022 | 19:10 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln

Erst Lohmann, dann Gwinn: Bayern-Doppelschlag schockt Leverkusen

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Schiedsrichterin des Jahres Rafalski: "Hoffe, dass der Hype anhält" UPDATE 20/08/2022 UM 08:24 UHR