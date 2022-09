Fußball

Spektakuläre Schlussphase in Frankfurt! Die Eintracht und Bayern München mit offenem Visier

Vor einer Rekordkulisse von 23.200 Zuschauern in Frankfurt liefern sich die Eintracht und Vizemeister Bayern München ein spektakuläres Eröffnungsspiel in die neue Saison. In der Schlussphase spielen beide Mannschaften mit offenem Visier und arbeiten am ersten Saisontor. Die Arena in Frankfurt wird zum Tollhaus. Was für eine Atmosphäre!

00:04:34, vor 9 Minuten