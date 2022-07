Das Ziel der Träume ist nur eine halbe Autostunde vom Teamquartier der deutschen Fußballerinnen entfernt, doch der Weg ins Finale im Wembley-Stadion wird weit. Nach langer Durststrecke wollen die DFB-Frauen unbedingt zurück auf den EM-Thron - auf ihrer schwierigen Mission wartet aber gleich zum Auftakt gegen Vize-Europameister Dänemark ein Schlüsselspiel.

"Wir wissen, was wir können und wollen unseren Plan durchziehen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem kniffligen Start am Freitag ( 21:00 Uhr im Liveticker ) vor rund 15.000 Zuschauern im ausverkauften Brentford Community Stadium. Dänemark habe "ein gutes und mental starkes Teamgefüge, in dem alle bereit sind, jedem Ball nachzugehen. Es wird eine große Aufgabe für uns, aber wir werden unsere ganze Energie und unseren Willen ins Spiel bringen."