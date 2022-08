Der neue Europameister England, der am Sonntag 2:1 nach Verlängerung in Wembley die Oberhand behielt, stellt in Mary Earps, Leah Williamson, Keira Walsh und Beth Mead vier Spielerinnen in der Elf des Turniers.

Komplettiert wird die Mannschaft durch die Französin Sakina Karchaoui und die Spanierin Aitana Bonmati. Die Mannschaft des Turniers wurde vom beobachtenden Trainerstab der UEFA zusammengestellt.

(SID)

