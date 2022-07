Dänemark hat nun trotz der 0:4-Auftaktniederlage gegen Deutschland vor dem abschließenden Spiel in Gruppe B gegen Spanien am Samstag noch alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Erstmals im Turnier mit der wegen ihrer Botschafterrolle für Katar umstrittenen Nadia Nadim in der Startelf, waren die Däninnen vor 11.615 Zuschauern die klar bessere Mannschaft.

Große Chancen blieben dennoch selten. Harder staubte nach einem Kopfball an die Latte der eingewechselten Karen Holmgaard aus kurzer Distanz ab.

Es war der 69. Treffer im 136. Länderspiel für die dänische Rekordschützin. Finnland hatte schon zum Start gegen Spanien verloren (1:4).

