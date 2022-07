Am Sonntag, 31. Juli, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft um 18:00 Uhr im Wembley-Stadion in London das Finale der EM 2022. Dort geht es für die Mannschaft gegen Gastgeber England.

Die ARD überträgt ab 18:00 Uhr live. Man muss das Match aber nicht zwangsläufig im heimischen Wohnzimmer anschauen.

In mehreren deutschen Städten werden Public Viewings angeboten. Hier gibt es eine Auflistung einiger Orte, wo ihr in den Großstädten das Match mitverfolgen könnt. Eventuell sind vorzeitige Reservierungen notwendig.

Der Artikel erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

EM 2022: Finale Deutschland - England im Public Viewing in Berlin

Eine Fanmeile in Berlin gibt es nicht. Dafür kann man das Endspiel zwischen England und Deutschland an mehreren Orten in der Hauptstadt im Public Viewing sehen, so am "Begine - Treffpunkt und Kultur für Frauen e.V." an der Potsdamer Straße oder in der "Ständigen Vertretung" am Schiffbauer Damm in Berlin Mitte.

Auch das Sana Hotel in Charlottenburg oder der Biergarten "BRLO" am Gleisdreieck sind live dabei.

EM-Finale: Public Viewing in München

Auch in München zeigen zahlreiche Gaststätten das Finale der Frauen live. Das Kulturzentrum "Backstage" ist auf einer Großleinwand schon während der gesamten EM dabei gewesen. Sowohl Indoor in der Arena als auch Open Air könnt Ihr das Match hier live verfolgen.

Auch das Stadion an der Schleißheimer Straße lädt zum Public Viewing. Hier könnt Ihr das Match zwischen England und Deutschland verfolgen.

Live-Übertragungen zeigen u.a. auch das "Kennedys" am Sendlinger Tor, das "Sax" in der Hans-Sachs-Straße, das "Treffpunkt" in Schwabing, der Augustiner Keller in der "Arnulfstraße", das "Ned Kelly's" an der Frauenkirche oder der "Prince Pub" an der Reichenbachstraße.

Public Viewing in Frankfurt

Die Stadt Frankfurt bietet ein kostenloses Public Viewing in der "Frankfurter Arena" an. Auf einer LED-Wand gibt es hier das Endspiel zwischen England und Deutschland live.

Public Viewing in Hamburg

Auch in Hamburg sind zahlreiche Kneipen und Pubs live mit dabei. So gibt es das Match in "Paddy's Irish Bar" in der Schauenburgerstraße, im "Fleetenkieker Irish Pub" an der Börsenbrücke, im "Santa-Fe-Restaurant" in der Geibelstraße, im "Taverna Olympisches Feuer" am Schulterblatt, in "Conny's Bierkiste" in der Holstenstraße oder in "Zum Schellfischposten" in der Carsten-Rehder-Straße live.

Public Viewing in Köln

Live gibt es die Partie u.a. in "Gottes Grüne Wiese" in der Bismarckstraße im Belgischen Viertel, in der "Bagatelle Bar" in der Alteburger Straße, im "Joe Champs" am Hohenzollernring, in der "Umleitung" und im "Pont One" jeweils in der Venloer Straße, Im KRAUTIs in der Merowingerstraße, im "Gaffel" am Dom am Bahnhofsvorplatz und "Em Stüffje" in der Kirchstraße.

