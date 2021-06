Publiziert 07/06/2021 Am 17:48 GMT | Update 07/06/2021 Am 18:30 GMT

Bundestrainer Joachim Löw verschiebt Joshua Kimmich bei der EM-Generalprobe überraschend auf die Außenbahn. Der Mittelfeldspieler vom FC Bayern München soll gegen Lettland in Düsseldorf (20:45 Uhr) die Probleme auf der rechten Seite gegenüber von Robin Gosens lösen.

"Gosens und Kimmich sind keine Abwehrspieler, sie sind Mittelfeldspieler, die spielerische Akzente nach vorne setzen sollen", forderte Löw vor Spielbeginn bei "RTL" und meinte zu seiner Allzweckwaffe vom FC Bayern: "Jo Kimmich ist Format Philipp Lahm, den kann man überall aufbieten."

Manuel Neuer rückt am Montagabend derweil als erster Torhüter in der Geschichte der Nationalmannschaft in den Klub der Spieler mit 100 Länderspieleinsätzen auf. Der Kapitän steht wie angekündigt im Tor.

Löw nähert sich nach der Rückkehr der vier Profis aus der englischen Premier League seiner Wunsch-Startelf für das erste EM-Gruppenspiel gegen Frankreich in München am 15. Juni an.

Kroos und Gündogan zurück

Die Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger (für Niklas Süle) in der Dreierkette und Kai Havertz (für Leroy Sané) rechts offensiv vom FC Chelsea nehmen ihre Plätze ein. "Mit seinen Fähigkeiten kann er einer Mannschaft Einiges geben", meinte Löw über Havertz: "Das Tor im Champions-League-Finale gibt ihm Rückenwind. Im Moment ist er getragen von einer Euphoriewelle." Timo Werner werde derweil vermutlich für die zweite Halbzeit ins Spiel kommen, sagte der Bundestrainer vor Spielbeginn.

Auch Toni Kroos (Real Madrid) und Ilkay Gündogan (Manchester City) sind im Vergleich zum 1:1 gegen Dänemark für Lukas Klostermann und Florian Neuhaus wieder dabei. Thomas Müller spielt offensiv zentral, links flankiert von Serge Gnabry.

So spielt Deutschland: 1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 2 Rüdiger - 6 Kimmich, 8 Kroos, 21 Gündogan, 20 Gosens - 7 Havertz, 25 Müller, 10 Gnabry

So spielt Lettland: 12 Ozols - 15 Fjodorovs, 5 Cernomordijs, 3 Oss, 13 Jurkovskis - 21 Karklins, 8 Emsis - 9 Davis Ikaunieks, 17 Zjuzins, 14 Ciganiks - 20 Uldrikis

