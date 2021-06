Publiziert 07/06/2021 Am 19:28 GMT | Update 07/06/2021 Am 19:49 GMT

Hinter Matthäus liegen im DFB-All-Time-Ranking die Rio Weltmeister Miroslav Klose (137), Lukas Podolski (130), Bastian Schweinsteiger (121) und Philipp Lahm (113).

Mit Per Mertesacker (104), Thomas Müller (102) und Toni Kroos (102) sind drei weitere Spieler im Hunderter-Klub, die wie zusammen mit Neuer in Brasilien Weltmeister wurde. Müller und Kroos stand gegen Lettland ebenfalls in der Startelf.

Am 2. Juni 2009 debütierte der damalige Schalke-Torwart beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in der Nationalmannschaft. Nach der EM 2016 übernahm der Torhüter die Kapitänsrolle vom zurückgetretenen Schweinsteiger.

Der Klub der Hunderter (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick:

1. Lothar Matthäus 150 Länderspiele

2. Miroslav Klose 137

3. Lukas Podolski 130

4. Bastian Schweinsteiger 121

5. Philipp Lahm 113

6. Jürgen Klinsmann 108

7. Jürgen Kohler 105

8. Per Mertesacker 104

9. Franz Beckenbauer 103

10. Joachim Streich 102 (DFV)

10. Thomas Müller 102

10. Toni Kroos 102

13. Thomas Häßler 101

14. Hans-Jürgen Dörner 100 (DFV)

14. Ulf Kirsten 100 (49 DFV/51 DFB)

14. Manuel Neuer 100

(SID)

