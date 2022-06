Am Mittwoch hatte er den Südamerikameister mit zwei Vorlagen in der "Finalissima" gegen Europameister Italien zu einem klaren 3:0 geführt.

Zuvor hatte Messi in Länderspielen maximal dreimal getroffen, zum zweiten Mal in seiner langen Laufbahn gelang ihm am Sonntag ein Fünferpack.

Ad

Weiterhin überflügelte Messi mit seinen Treffern den legendären Ungarn Ferenc Puskas in der "ewigen" Torschützenliste in Länderspielen.

WM-Qualifikation Ukraine schlägt sich mit Eigentor selbst - Wales fährt zur WM VOR 3 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Vertrag ist Vertrag!" Hainer haut bei Lewandowski auf den Tisch

(SID)

"Mein bester Freund": Kimmich hofft auf Gnabry-Verbleib bei Bayern

Bundesliga Messi ledert gegen Lewandowski: "Interessiert mich nicht" 31/05/2022 AM 09:42