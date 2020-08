Arthur ist offenbar nach seiner Weigerung in der Champions League für den FC Barcelona aufzulaufen nach Spanien zurückgekehrt. Wie spanische Medien berichten, will der Brasilianer mit den Verantwortlichen der Katalanen Gespräche zur Vertragsauflösung führen. Zuletzt weigerte sich Arthur aus seinem Urlaub in Brasilien zurückzukehren und für Barça in der Champions League zu spielen.

Nach einem Tauschgeschäft mit Miralem Pjanic wechselt der 23-Jährige zum 1. September zu Juventus Turin. Am 27. Juni wurde der Transfer perfekt gemacht. Für die Königsklasse hatten die Bosse des FC Barcelona Arthur aber eigentlich noch eingeplant.

Doch der Mittelfeldspieler teilte den Katalanen nach Informationen von "Mundo Deportivo" telefonisch mit, dass er nicht mehr im Barça-Trikot auflaufen wolle. Aus seinem Urlaub in Brasilien kehrte Arthur daher auch nicht zurück. Barcelona-Präsident Josep Bartomeu zeigte kein Verständnis für das Verhalten des 23-Jährigen.

Barcelona leitet Disziplinarverfahren ein

Das Ganze sei ein "inakzeptabler Akt der Disziplinlosigkeit" gewesen, so der Barça-Boss. "Was Arthur getan hat, zeigt einen Mangel an Respekt gegenüber seinen Mitspielern und seines Vereins", sagte Bartomeu im Gespräch mit der spanischen Zeitung "Sport".

"Es ist nicht logisch, dass sich ein Spieler entschließt, bei einem so wichtigen Wettbewerb nicht mitzuwirken. Das ist nicht zu rechtfertigen und völlig unverständlich", meinte der Präsident weiter. Der Spitzenklub habe daraufhin ein Disziplinarverfahren eingeleitet, so Bartomeu.

"Es gibt kein Argument, welches seine Abwesenheit rechtfertigt. Abgesehen von der Tatsache, dass ein Arbeiter, wenn er nicht arbeitet, nicht bezahlt wird", sagte der Barça-Boss. Wie hoch die Strafe ausfallen könnte, ist noch nicht klar.

