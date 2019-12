Buzz

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden spanischen Riesen in der aktuellen Saison. Der FC Barcelona empfängt am Mittwochabend im "Clásico" den Rekordmeister Real Madrid. Das Spiel hätte bereits im Oktober stattfinden sollen, der spanische Fußballverband verlegte das Spiel jedoch aufgrund von Unruhen in Katalonien.

Separatisten fordern weiterhin die Unabhängigkeit von Katalonien und damit auch vom FC Barcelona. Mögliche Unruhen und Konfrontationen mit der Polizei sind auch der Grund, weshalb die Mannschaft des FC Barcelona vor dem Spiel gemeinsam von einem Hotel aus ins Camp Nou fährt. Normalerweise reisen die Spieler vor Heimspielen einzeln an.

Keine Berührungspunkte zwischen Real und Barça?

Kurioserweise residiert Barça dabei im selben Hotel wie der Rivale. Auch Real Madrid weilt vor der Partie im Hotel Princesa Sofia, wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet. Allerdings sollen beide Mannschaften zwei separate Bereiche des Hotels bewohnen.

Die Klubs wissen weshalb: Reals Verteidiger Sergio Ramos oder auch Barça-Star Gerard Piqué sticheln gerne mal gegen den großen Rivalen. Wer weiß, zu welchen Aktionen sich beide im Hotel leiten lassen würden.

