So lief das Spiel:

Beide Mannschaften ließen den Ball bisweilen gut laufen, wirklich zwingend wurde es in der ersten Halbzeit allerdings lange Zeit nicht. Ein Abschluss von Kroos für die Gastgeber (15.), sowie ein Schuss vom Elfmeterpunkt von Antoine Griezmann (21.) bedeuteten jeweils die ersten Torannäherungen beider Mannschaften.

Insgesamt wirkten die Akteure nach den Achtelfinal-Hinspielen in der Champions League unter der Woche allerdings eher müde, auch Lionel Messi konnte sich im ersten Durchgang nicht wirklich positiv hervorheben. Immerhin sorgte der Argentinier nach Vorlage von Griezmann aus 14 Metern halbrechter Position für den ersten Schuss aufs Tor nach 30 Minuten.

Kurz darauf bot sich den Gästen aus Katalonien dann aber die große Möglichkeit zur Führung. Nach Zuspiel von Griezmann war Arthur auf und davon und wurde von Kroos nur halbherzig verfolgt. Der Brasilianer lief alleine auf Thibaut Courtois zu und schloss aus zehn Metern ab, der belgische Schlussmann lenkte die Kugel um den rechten Pfosten (34.).

Barcelona wurde nun aber zielstrebiger, wenig später war es Messi, der Courtois mit einem Schuss aus 14 Metern prüfte (38.).

Real hingegen spielte häufig zu ungenau. So brach beispielsweise Vinícius Júnior ein ums andere Mal auf der linken Seite durch, seine Hereingaben fanden aber nur selten einen Mitspieler. So war es auch in der 40. Minute: Ein viel zu ungenauer Rückpass in Richtung Isco führte dann sogar zu Pfiffen im Santiago Bernabéu.

Auch im zweiten Durchgang brauchte die Partie einige Zeit, bis sie auf Betriebstemperatur kam. Dann allerdings wurde es gleich richtig gefährlich. Im Anschluss an eine Ecke kam Isco aus 17 Metern halblinker Position zum Schuss und zwang Marc-André ter Stegen im Tor der Katalanen zu einer überragenden Parade (56.).

Real Madrid erhöhte jetzt aber die Schlagzahl. Nach einer Hereingabe von Daniel Carvajal kam Isco zum Kopfball und hatte ter Stegen bereits geschlagen, auf der Linie rettete Gerard Piqué (61.). Nur wenig später bot sich Karim Benzema nach Vorarbeit von Daniel Carvajal aus fünf Metern und relativ spitzem Winkel eine gute Möglichkeit, der Franzose zielte allerdings drüber (63.).

Trainer Quique Setién musste reagieren und brachte mit Martin Braithwaite für Arturo Vidal eine offensivere Lösung (69.). Den Treffer machten allerdings die Hausherren. Nach feinem Zuspiel von Kroos war Vinícius Júnior links im Strafraum durch und wurde von Piqué nicht angegriffen. So konnte der Brasilianer aus fünf Metern und spitzem Winkel abschließen, von Piqué noch unglücklich abgefälscht schlug der Ball im kurzen Eck ein (71.).

Barcelona wollte direkt reagieren, Messi war nach einem steilen Zuspiel unterwegs in Richtung Courtois. Allerdings wurde der Weltfußballer von Marcelo noch im Strafraum eingeholt und am Abschluss gehindert (75.).

In der Schlussphase hatte Piqué nach einem Freistoß von Messi eine gute Kopfballgelegenheit, zielte aber freistehend am linken Pfosten vorbei (83.).

In der Nachspielzeit wechselte auch Zinédine Zidane noch einmal, brachte Mariano Díaz für Benzéma (90.+1) - und der Joker war sofort erfolgreich. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite startete Díaz durch, schüttelte Samuel Umtiti ab und traf aus spitzem Winkel an ter Stegen vorbei zum 2:0-Endstand für Real Madrid (90.+2).

Der Tweet zum Spiel:

Die Stimmen zum Spiel:

Sergi Busquets (FC Barcelona): "Wir hatten eine große Chance, uns abzusetzen. Wir haben einen guten ersten Durchgang gespielt, aber im zweiten Durchgang hat sich das Bild dann geändert. Sie hatten bessere Möglichkeiten und haben dann das 1:0 gemacht. Wir haben nicht gut hinten rausgespielt, wir haben es nicht mehr geschafft, so aufzubauen wie noch in der ersten Halbzeit. Und wir haben es nicht mehr geschafft, in die gefährliche Zone zu kommen."

Vinícius Júnior (Real Madrid): "Ich arbeite immer viel, aber es war ein wunderschöner Moment. Es war ein schöner Pass von Toni Kroos und dann ist es endlich einmal aufgegangen."

Das fiel auf: Barcelona erstaunlich harmlos

So ein wenig wirkte es, als hätte Barcelona das Spiel in der zweiten Halbzeit hergeschenkt. Noch in der ersten Halbzeit waren die Gäste überlegen, blieben allerdings ohne Treffer. Im zweiten Durchgang erhöhte Real Madrid vor eigenem Publikum dann das Tempo - Barcelona hingegen wurde immer passiver und kam überhaupt nicht mehr in gefährliche Abschlusspositionen. So blieb auch Lionel Messi weitestgehend unauffällig, bei seiner größten Möglichkeit in der 75. Minute ließ sich der Argentinier zudem von Marcelo abkochen. Ein gewisseer Mangel an Biss ließ sich bereits unter der Woche im Champions-League-Spiel gegen den SSC Neapel feststellen, ähnlich war es auch heute in der zweiten Halbzeit gegen Real Madrid. Obwohl die Katalanen mehr Ballbesitz hatten (56 Prozent), blieb die Mannschaft von Quique Setién offensiv sehr blass.

Die Statistik: 19 Jahre und 233 Tage

Mit seinem Treffer zum 1:0 wurde Vinícius Júnior zum jüngsten Spieler, der im 21. Jahrhundert im Clásico getroffen hat. Zuvor hielt Lionel Messi den Rekord mit 19 Jahren und 259 Tagen.