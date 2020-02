So lief das Spiel:

Der Außenseiter aus Levante begann die Begegnung forsch und konnte sich in den ersten 15 Minuten ein Chancenplus erspielen. Der FC Barcelona fand erst nach der Anfangsviertelstunde ins Spiel, dann kamen die Katalanen aber richtig ins Rollen.

Antoine Griezmann (17.), Ansu Fati (26.) und Lionel Messi (28.) hatten innerhalb von elf Minuten allesamt freistehend Großchancen, konnten den Bann zunächst jedoch nicht brechen. Das änderte sich nur wenig später, als Fati mustergültig von Messi bedient wurde und Barcelona in der 30. Minute in Führung brachte.

Nur eine Minute später setzte Messi wieder Fati ein, der eiskalt erhöhte (31.). Anschließend schwamm Levante gewaltig und hatte Glück, dass Griezmann in der 45. Minute aus fünf Metern nicht zum 3:0 traf.

Nach der Pause hatte Barcelona das Spiel weitestgehend im Griff, verpasste es jedoch, die Partie endgültig zu entscheiden. Messi scheiterte gleich mehrfach an Levantes Torhüter Fernandez Abaris. Das wurde jedoch nicht bestraft, denn der späte Anschlusstreffer durch Ruben Rochina (90.+2) änderte letztlich nichts am Resultat.

Tweet zum Spiel:

Das fiel auf:

Lionel Messi konnte sich zwar nicht in die Torschützenliste eintragen, spielte aber dennoch eine herausragende Partie. In gewohnter Manier lenkte der Argentinier die Geschicke des FC Barcelona und leitete beinahe jeden Angriff der Katalanen ein. Kein Wunder, dass Messi auch beide Tore durch Ansu Fati vorbereitete. Dabei war sich Messi auch nicht zu schade, sich den Ball selbst im Mittelfeld zu holen und ihn bis zum Strafraum zu tragen.

Die Statistik:

22. So viele Scorerpunkte hat Lionel Messi in dieser Saison bereits gesammelt. Mit 14 Toren und acht Assists führt der 32-Jährige in beiden Statistiken die spanische Liga an.