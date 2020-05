Lionel Messi stand am Anfang seiner Karriere fast vor einem Wechsel zum FC Getafe. Das verriet Getafes Präsident Angel Torres in einem Interview mit der "Marca". Demnach hätte der FC Barcelona den Argentinier beinahe an den Ligakonkurrenten ausgeliehen. Der damalige Barça-Cheftrainer Frank Rijkaard habe aber sein Veto eingelegt, so dass aus dem anvisierten Leihgeschäft letztlich nichts wurde.

Torres habe eine enge Freundschaft mit dem ehemaligen Barcelona-Präsidenten Joan Laporta gehabt. Aufgrund dieser Freundschaft wäre das Geschäft beinahe zustande gekommen.

Rijkaard gegen Messi-Wechsel

"In Messis erstem oder zweitem Jahr standen wir kurz davor, ihn per Leihe zu Getafe zu holen", sagte Torres. "Letztlich war Rijkaard aber doch nicht einverstanden und für uns blieb es nur ein Traum."

Messi wechselte als Teenager zu den Junioren des FC Barcelona. 2004 hatte er seinen ersten Einsatz in der A-Mannschaft der Katalanen und seitdem für keinen anderen Verein gespielt. In 718 Einsätzen in Pflichtspielen für den Klub brachte es der 32-Jährige dabei bisher auf stolze 627 Tore.

