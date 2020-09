Suárez fügte hinzu, dass er Messi als Mensch "immer dankbar" sein werde. Der Argentinier kritisierte die Art und Weise, wie Suárez bei den Katalanen verabschiedet wurde. Er schrieb in seiner Abschiedsbotschaft auf "Instagram": "Du hättest es verdient, verabschiedet zu werden als das, was du bist: einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Klubs. Du hast es nicht verdient, so rausgeworfen zu werden. Aber um ehrlich zu sein, wundert mich aktuell gar nichts mehr."