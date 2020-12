Allerdings habe der 33-Jährige diese nie in Anspruch genommen. "Ich bin sehr introvertiert, teile meine Gefühle ungern mit. Lieber fresse ich alles in mich hinein. Das ist halt so", gab Messi zu. Vor allem die fehlende Privatsphäre in der Öffentlichkeit macht dem sechsfachen Gewinner des Ballon d'Or zuweilen zu schaffen.