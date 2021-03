Publiziert 18/03/2021 Am 10:09 GMT | Update 18/03/2021 Am 10:10 GMT

Der 58-Jährige wandte sich mit einem emotionalen Appell direkt an den Argentinier, der zusammen mit zahlreichen anderen Stars und Funktionären der Blaugrana bei der Veranstaltung anwesend war.

"Du weißt, wie sehr ich Dich bewundere, und wir werden alles dafür tun, um Dich zu halten. Du weißt das bereits. Du weißt, dass Du nicht gehen kannst, Leo", zeigte sich der Rechtsanwalt entschlossen. Messi nickte Laporta zu, während dieser tosenden Applaus für seine flammenden Worte erntete.

Der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers, der bereits im vergangenen Sommer den Verein verlassen wollte, läuft nach dieser Spielzeit aus.

Indes wird darüber spekuliert, dass der 33-Jährige womöglich zu Paris Saint-Germain oder Manchester City abwandern könnte.

Laporta: "Du weißt, wie wichtig du für mich bist"

Dass dieser Fall nicht eintreten wird, will Laporta in seiner neuen Rolle alles in seiner Macht stehende tun, um die wohl schwierigste und wichtigste Aufgabe seiner zweiten Amtszeit beim FC Barcelona zu bewältigen.

"Was auch immer du machst, es wird okay sein. Aber wir werden versuchen, dich zu überzeugen. Vergib' mir, dass ich dich so direkt anspreche, aber du weißt, wie wichtig du für mich bist", appellierte der Präsident an die Barça-Legende.

