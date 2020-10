Zwei angeschlagene Fußballschwergewichte begegneten sich am Samstag in Barcelona: Die zehntplatzierten Katalanen, die unter Neucoach Ronald Koeman noch nicht so recht in Tritt zu kommen scheinen, empfingen Real Madrid – nach der 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen Donezk ebenfalls noch längst nicht auf dem Leistungshöhepunkt angekommen.