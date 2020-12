"Wenn ich gehe, würde ich gerne irgendwann zurückkehren, um in der Stadt zu leben und im Verein zu arbeiten", erklärte der 33-Jährige.

Nun wolle er aber bis zum Ende der Saison warten, um danach über seine Zukunft zu entscheiden, erklärte Messi: "Ich möchte die Saison gut beenden, Titel gewinnen und in nichts anderes hineingezogen werden." Im Juni werde man dann sehen, wie es weitergeht.

Eine Vorstellung, wo es hingehen könnte, hat der Argentinier aber schon. "Ich hatte immer den Traum in einer anderen Liga zu spielen, in den USA. Vielleicht kommt es zustande, es muss nicht sofort sein", so Messi.