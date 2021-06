Publiziert 17/06/2021 Am 11:28 GMT | Update 17/06/2021 Am 11:40 GMT

Das Kapitel von Sergio Ramos bei Real Madrid ist nun endgültig beendet. Nachdem sich Verein und Spieler nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen konnten, wurde der 35-Jährige am Donnerstag offiziell verabschiedet.

Bei seiner Abschiedsrede war Ramos, der 2005 von Sevilla nach Madrid gewechselt war, sichtlich angefasst. "Es ist der Moment gekommen, einer der schwersten in meinem Leben. Man ist nie bereit, um sich von Real Madrid zu verabschieden", erklärte Ramos, ehe ihn die Tränen übermannten und er sich sammeln musste.

"Ich bin an den Händen meiner Eltern gekommen, meiner Geschwister, ich war mit 19 Jahren noch ein Kind. Gott sei Dank habe ich heute eine tolle Familie mit meiner Frau und meinen vier Kindern", sagte Ramos und führte aus: "Ich will in erster Linie meiner Familie danken, auch meinem Klub und dir, Präsident (Florentino Pérez, Anm. d. Red.), all meinen Trainern und Mitspielern, ohne die nichts möglich gewesen wäre und allen Mitarbeitern des Klubs."

Bundesliga DFL-Boss geht von Zuschauer-Rückkehr zum Saisonstart aus VOR EINER STUNDE

Auch an die Fans richtete Ramos seinen Dank. "Und wie könnte ich den Fans nicht danken?", sagte Ramos, der bedauerte, das Saisonende aufgrund einer Verletzung verpasst zu haben: "Ich hätte mich gerne im Santiago Bernabéu verabschiedet, aber es hat nicht sollen sein."

Ramos kündigt Rückkehr zu Real an

Ramos kündigte allerdings auch an, dass er sich in Zukunft wieder eine Anstellung bei seinem Herzensklub vorstellen könne: "Es ist kein 'Tschüss', sondern ein 'Auf Wiedersehen', denn früher oder später werde ich zurückkehren." Seine sportliche Zukunft bleibt zunächst aber offen. Zuletzt wurde über eine Rückkehr von Ramos zu seinem Jugendklub FC Sevilla spekuliert.

Derweil dankte auch Real-Präsident Florentino Pérez dem spanischen Rekordnationalspieler, der der erste spanische Neuzugang in der Ära Pérez war.

"Wir waren überzeugt, dass deine Ankunft eine Epoche einleiten würde. Ich bin enorm stolz darauf, was du geschafft und geleistet hast. Du bist zweifelsohne eine Legende von Real Madrid und hast dir auf dem Platz den Respekt aller, die diesen Sport lieben, erkämpft", erklärte Pérez.

Das könnte Dich auch interessieren: Zweiter 3:0-Sieg: Italien-Coach Mancini steigt auf Euphorie-Bremse

Bale freut sich auf Fans in Baku: "Genießen es, angefeindet zu werden"

EURO 2020 DFB-Abwehrspieler droht auszufallen - Besuch von Vogel VOR EINER STUNDE