Wie "Goal" und "Spox" berichten, soll Ñíguez bereits die Freigabe von Atlético erhalten haben. Der Marktwert des Mittelfeldspielers liegt laut "transfermarkt.de" bei 40 Millionen Euro.

Damit sind die Katalanen der nächste Verein, der sich in das Wettbieten um Ñíguez einschaltet.

Jürgen Klopps FC Liverpool soll mit einer 40-Millionen-Euro-Offerte bei Atlético bereits abgeblitzt sein. Auch Pep Guardiolas Manchester City sowie der FC Bayern München buhlen angeblich um die Dienste des 26-Jährigen, der noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2026 besitzt. Im Vertrag ist außerdem eine 150-Millionen-Ausstiegsklausel verankert, die wohl keiner der Vereine bereit ist zu zahlen.

Deshalb bietet ‎Barça seinem spanischen Liga-Konkurrenten nun einen alten Bekannten an. Griezmann könnte beim spanischen Hauptstadtklub an eine überaus erfolgreiche Vergangenheit anknüpfen. Unter Trainer Diego Simeone (51), der kürzlich seinen Vertrag verlängerte , gewann der Franzose 2018 die Europa League, 2016 erreichte er das Champions-League-Finale und wurde zum Spieler der Saison in Spanien gewählt. Für die Rojiblancos bestritt er 257 Partien (133 Tore, 50 Assists).