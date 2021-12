Der Argentinier beendete am Mittwoch wegen starker Herzrhythmusstörungen seine Karriere. Ende Oktober war er im Spiel gegen Alaves auf dem Platz zusammengebrochen.

Dadurch wird unplanmäßig ein Platz im Sturm des FC Barcelona frei. Aubameyang ist laut "Daily Mirror" ein aussichtsreicher Kandidat bei Barça, um diese Lücke zu füllen.

Auch "The Independent" glaubt an einen Winter-Transfer des ehemaligen Dortmunders in Richtung Barcelona. Beide Zeitungen rechnen allerdings beim Gehalt mit Problemen. Denn Aubameyang gehört mit einem Jahressalär von über 20 Millionen Euro zu den Topverdienern bei Arsenal.

Die finanziell angeschlagenen Katalanen werden dafür aber nicht ausreichend Kapazitäten haben. Daher sei ein Tausch mit Ousmane Dembélé im Gespräch, heißt es.

Auch Edinson Cavani bei Barça im Gespräch

Die Beziehung zwischen Aubameyang und Arsenal-Coach Mikel Arteta wird wohl nicht mehr zu kitten sein. In der Kabine soll es mittlerweile ebenfalls Unmut wegen der anhaltenden Undiszipliniertheiten des 32-Jährigen geben - auch ein Grund, weshalb ihm die Kapitänsbinde abgenommen wurde.

Neben dem Ex-Dortmunder soll Edinson Cavani auf dem Radar des FC Barcelona sein. Der Uruguayer steht noch bis zum Sommer bei Manchester United unter Vertrag, wäre danach ablösefrei. Aubameyangs Vertrag läuft hingegen noch bis 2023. Für ihn müssten die Katalanen also noch tiefer in die Tasche greifen.

