Der frühere Dortmunder hatte nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung mit einem herrlichen Abschluss das 2:0 für die Katalanen erzielt und kurz darauf die Barça-Tore drei und vier mustergültig aufgelegt. "Er arbeitet, trainiert, kommt heute rein und macht in 25 Minuten den Unterschied aus. Heute haben wir den Dembélé gesehen, den wir sehen wollen und uns alle wünschen", lobte der 42 Jahre alte Barça-Coach nach dem Heimsieg im Camp Nou.

Ohenhin hält Xavi große Stücke auf den 24-Jährigen. Dembélé könne "auf seiner Position der beste Spieler" sein, wenn er hart arbeite, sagte der Cheftrainer nach dem Spiel gegen Athletic Bilbao. Zuletzt hatte sich der Weltmeister von 2010 mehrfach schützend vor den Franzosen gestellt und ihn gegen Kritik der Medien und der eigenen Fans verteidigt. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist professionell, das habe ich immer gesagt", stellte Xavi klar.

Ad

"Ich verteidige ihn gegenüber der Presse, weil er ein einfach großartiger Profi ist. Dabei lüge ich nicht", versicherte der Barça-Coach. Anders als in vorangegangenen Spielen gab es beim Kantersieg am Sonntagabend nur wenige Pfiffe von den Zuschauerrängen gegen Dembélé. "Sie müssen an der Seite von Ousmane stehen", forderte Xavi dennoch und adelte den Franzosen als "großartigen Profi".

Champions League UEFA beendet Partnerschaft mit Großsponsor Gazprom VOR 4 STUNDEN

"Er hilft der Mannschaft und ist in der Kabine ein guter Junge", so der Spanier über Dembélé, dem ob der ansteigenden Formkurve nun auch wieder die Tür für eine Vertragsverlängerung offen stehen könnte. In der vergangenen Woche hatte Marc-André ter Stegen erklärt, dass die Mannschaft den Flügelspieler gerne behalten würde.

Denn: Das Arbeitspapier des Weltmeisters von 2018 bei den Katalanen läuft im Sommer aus. "Ob er bleibt, ist eine Angelegenheit von Dembélé und dem Klub. Sein Vertrag läuft aus, das wisst ihr", sagte Xavi, deutete aber auch vielsagend an: "Im Fußball kann man nie etwas ausschließen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: FIFA schließt Russland von WM Aus - Verband reagiert empört

"Rose-Raus"-Rufe in Augsburg: So reagiert der BVB-Coach

Serie A Ribéry bei Autounfall in Süditalien leicht verletzt VOR 6 STUNDEN