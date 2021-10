In der 246. Ausgabe des Clásicos brauchten beide Mannschaften bis zur Mitte der ersten Halbzeit, um Torgefahr zu entwickeln. Dann aber verbuchten die Hausherren die erste dicke Möglichkeit. Memphis Depay ließ auf der linken Seite Eder Militao stehen und spielte quer. In der Mitte touchierte Ansu Fati den Ball noch leicht, sodass die Kugel bei Sergino Dest landete. Der US-Nationalspieler hatte elf Meter vor dem Tor freie Bahn, schoss aber über den Kasten von Thibaut Courtois (26.).

Die vergebene Chance sollte sich rächen. Einige Minuten später eroberte David Alaba den Ball am eigenen Strafraum, leitete den Angriff ein und startete selber durch.

Über Vinicius Junior und Rodrygo kam der Ball zurück zum Ex-Münchener, der schließlich sehenswert aus 15 Metern von halblinks ins lange Eck traf (32.). Marc-André ter Stegen war chancenlos.

Noch vor der Pause hatte Gerard Piqué den Ausgleich vor Augen, köpfte nach einem Eckball allerdings knapp am linken Pfosten vorbei (37.).

Karim Benzéma scheitert an ter Stegen

Auch nach Wiederanpfiff war Barcelona um den Ausgleich bemüht, blieb im letzten Drittel aber zu wenig zwingend. Real hingegen verpasste es, die knappe Führung auszubauen. Nach Ablage von Luka Modric hatte Karim Benzéma das 2:0 auf dem Fuß, schoss aber aus sieben Metern nur ter Stegen an (63.).

Von Barcelona kam auch in der Folge zu wenig. Einzig ein Distanzschuss von Dest rauschte knapp über den Kasten (81.).

Richtig aufregend wurde es dann in der siebenminütigen Nachspielzeit. Zunächst erzielte Lucas Vázquez nach einem Konter das entscheidende 2:0. Zuvor war der eingewechselte Marco Asensio aus spitzem Winkel an ter Stegen gescheitert, Vazquez staubte aus kurzer Distanz ab (90.+3).

Dann erzielte Barcelona doch noch den Anschluss. Nach Hereingabe von der rechten Seite von Dest traf Joker Sergio Agüero aus fünf Metern ins Tor, der Treffer kam aber zu spät (90.+7).

Die Stimmen:

Thibaut Courtois (Real Madrid): "Wir waren gut dabei. Wir haben viel kontrolliert, wir haben keine Torchancen zugelassen bis zum späten Gegentor von Agüero. Wir haben auch im ersten Durchgang schon gut gespielt, haben uns viel geholfen, sind in Führung gegangen. Wir haben verdient gewonnen."

Sergio Busquets (FC Barcelona): "Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Die machen halt ihr Tor, wir nutzen unsere Chancen nicht. Sie hatten viel Geschwindigkeit mit Rodrygo und Vinicius. Vielleicht waren wir manchmal zu sehr auf Sicherheit bedacht. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir gute Chancen, aber wir machen eben nichts draus."

Der Tweet zum Spiel:

Vielleicht das Beste am heutigen Clásico: zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie durften wieder Zuschauer dabei sein.

Das fiel auf: Barcelonas Harmlosigkeit

Beim FC Barcelona ist der Wurm drin. Ohne Lionel Messi fehlt der Mannschaft der Zug zum Tor, auch gegen Real Madrid waren die Katalanen zwar häufiger am Ball, zwingende Torchancen gab es im zweiten Durchgang aber eigentlich keine mehr. Auch Kapitän Sergio Busquets mahnte im Interview nach dem Spiel an: „Wir brauchen einfach zu viel Zeit, um Chancen zu kreieren. Dass Tiki-Taka in der Barcelona-DNA liegt, ist klar. Unter Ronald Koeman spielt es die Mannschaft aber einfach zu kompliziert. Da wirkt es bisweilen so, als sollte der Ball bis ins Tor getragen werden, anstatt manchmal die unkompliziertere Lösung zu suchen. Erst in der Nachspielzeit, beim Barça-Treffer, spielten sie es schnell und direkt: Ein öffnender Pass nach außen, eine flache Hereingabe – Tor. Zu dieser Leichtigkeit muss die Blaugrana erst wieder zurückfinden.

Die Statistik: 4

Es ist bereits der vierte Clásico-Sieg in Folge für Real Madrid, das durch den Erfolg auch in der Tabelle an die Spitze springt und Barcelona auf fünf Punkte distanziert.

