"Der FC Barcelona bedankt sich für die geleisteten Dienste und wünscht ihm viel Erfolg in seiner weiteren Karriere", heißt es kühl auf der Vereinshomepage der Katalanen . "Ich weiß nicht, ob meine Zukunft hier in Gefahr ist", hatte Ronald Koeman unmittelbar nach der Niederlage bei Rayo Vallecano gesagt.

Barça hatte am Mittwochabend mit dem 0:1 (0:1) bei Aufsteiger Rayo die vierte Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen hinnehmen müssen (Tor: Radamel Falcao, 30.).

Angreifer Memphis Depay hätte die Entlassung seines Landsmanns vielleicht noch verhindern können - der niederländische Nationalstürmer scheiterte jedoch mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter an Rayo-Torwart Stole Dimitrievski und verpasste so den Ausgleich (72.).

Nach zehn Spieltagen und der dritten Ligapleite der Saison stagniert Barça bei 15 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Am Wochenende hatte Barcelona den Clásico zuhause gegen Real Madrid verloren (1:2). In der Liga hat Barça zudem keines seiner ersten vier Auswärtsspiele gewonnen - das gab es zuletzt 1991/92 unter Johan Cruyff.

Dazu hat Barcelona auch erst ein kümmerliches Auswärtstor erzielt - Minuswert der Liga (mit Getafe).

Übernimmt jetzt Xavi?

Laut der Vereinsmitteilung werde sich Koeman am Donnerstag in der Cuidad Sportiva von seinen Spielern verabschieden. Wer interimsweise das Barça-Training übernimmt, ist noch nicht klar - Urgestein Sergi Bajuran ist eine Option. Als Nachfolger werden in Spanien bereits Vereinslegende Xavi (Al-Sadd Sport Club) und auch Marcelo Gallardo (River Plate) genannt.

Koeman hatte 2020/21 mit Barcelona die Copa del Rey gewonnen, den Ligatitel jedoch verpasst (3.). In der Champions League schied Barcelona in der vergangenen Saison im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain aus (1:4, 1:1).

In der aktuellen Saison hat Barcelona in der Vorrunde zwei 0:3-Niederlagen gegen den FC Bayern und Benfica, sowie einen 1:0-Sieg über Dynamo Kiew auf dem Konto.

Mit einem Punkteschnitt von 1,96 Zählern pro Pflichtspiel liegt Koeman (67 Spiele) nur im Mittelfeld der Barcelona-Trainer - weit entfernt von Ernesto Valverde (2,23), Pep Guardiola (2,36), Luis Enrique (2,41) und Tito Vilaova (2,52).

