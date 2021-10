Philippe Coutinho sagte weiter: "Niemand weiß, wie sehr ich gelitten habe. Ich habe nach all dem, was passiert ist, die gleiche Lust oder sogar noch mehr. Es ist eine Narbe, die mich noch stärker macht. Ich habe noch größere Lust, erfolgreich und der beste Coutinho zu sein."

Coutinho spielte darauf an, dass er die ihn gesteckten Erwartungen nach seiner Verpflichtung vor fast vier Jahren nur selten erfüllen konnte. Im Winter 2018 überwies der FC Barcelona für Coutinho 135 Millionen Euro an den FC Liverpool. Nach einem guten Einstand im ersten Halbjahr gelangen ihm in der Folgesaison 16 Torbeteiligungen in 54 Spielen.

Im Sommer 2019 wurde der Brasilianer für eine Spielzeit zum FC Bayern verliehen, wo er nicht nur in 38 Spielen elf Tore erzielte und neun Vorlagen gab, sondern mit dem deutschen Rekordmeister auch das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League holte.

An diese Leistungen konnte er nach seiner Rückkehr zu Barça nicht wirklich anknüpfen. Zudem erlitt er rund um den Jahreswechsel einen Außenmeniskuseinriss, der ihn für die gesamte Rückrunde außer Gefecht setzte.

Coutinho lobt Mitspieler: "Die Mannschaft ist bei der Sache"

Zu Beginn dieser Saison fehlte er dann aufgrund von Trainingsrückstand. Erst Mitte September feierte der 29-Jährige sein Comeback und musste nun einen weiteren Monat auf sein erstes Tor warten. Umso größer war dementsprechend die Erleichterung.

Es war ein wichtiges Signal in einer für den FC Barcelona schweren Zeit. Nach dem Abgang von Lionel Messi läuft es sportlich nicht rund, zudem plagen die Katalanen angeblich Schulden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

Der 3:1-Sieg gegen den FC Valencia war in der Liga erst der vierte Erfolg im achten Spiel. Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman nur Tabellensiebter, hat allerdings auch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. In der Champions League gab es gegen den FC Bayern und Benfica Lissabon zwei 0:3-Niederlagen.

Auch gegen Valencia sah es nach dem frühen Rückstand durch Gaya (5.) zunächst nach einem weiteren Rückschlag aus, doch Ansu Fati, Memphis Depay und eben Coutinho drehten die Partie. "Wir wissen, dass es nicht die Situation ist, die wir haben wollen, aber wir selbst sind die einzigen, die fähig sind, das wieder hinzukriegen. Die Mannschaft ist bei der Sache und heute haben wir das gegen Valencia gezeigt. Wir haben 100 Prozent gegeben, doch wenn 150 Prozent erforderlich sind, werden wir auch das abrufen", meinte Coutinho nach dem Spiel.

FC Barcelona vor Clásico gegen Real Madrid

Ob seine Mannschaft wirklich in der Lage ist, auch 150 Prozent abrufen zu können, zeigt sich womöglich schon in dieser Woche.

In der Champions League braucht Barça gegen Dynamo Kiew am Mittwoch (18:45 Uhr) unbedingt einen Sieg, um nicht nach drei Spielen mit null Punkten dazustehen und am Sonntag (16:15 Uhr) folgt in der Liga dann der prestigeträchtige Clásico gegen Real Madrid.

