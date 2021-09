Der Trainer der Katalanen hatte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel gegen den FC Cádiz (Donnerstag, 22:00 Uhr) ein zuvor verfasstes Statement vorgelesen

Nach rund drei Minuten verließ Koeman wieder den Raum und ließ keine Fragen der Journalisten zu.

Unter anderem erklärte der Niederländer: "Die finanzielle Situation des Vereins hängt mit der sportlichen zusammen und umgekehrt. Das bedeutet, dass wir als Team die Mannschaft neu aufbauen müssen, ohne große finanzielle Investitionen. Das braucht Zeit."

Auch an die Presse hatte der Barça-Coach eine Botschaft: "Der aktuelle Prozess verdient uneingeschränkte Unterstützung, in Worten und Taten. Also unterstützt uns. Ich weiß, dass die Presse diesen Wandel wertschätzt. Wir zählen in diesen schwierigen Zeiten auf Euren Support."

Roberto Martínez angeblich als Nachfolger im Gespräch

Nach vier Liga-Spielen liegt Barcelona aktuell nur auf Rang acht, hat vor dem Cádiz-Spiel allerdings zwei Begegnungen weniger als Tabellenführer Real Madrid absolviert. Die schwankenden Leistungen und zuletzt auch die deutliche 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern zum Champions-League-Auftakt hatte die Kritik an Koeman wieder lauter werden lassen.

Angeblich steht mit Belgiens Nationalcoach Roberto Martínez bereits ein potenzieller Nachfolger bereit. Der Spanier äußerte sich exklusiv bei Eurosport zu den Gerüchten . Es gebe "nichts zu kommentieren", so Martínez und fügte hinzu: "Ich werde mich zu diesem Zeitpunkt nicht dazu äußern."

