Der Angriffsspieler war von 2014 bis 2020 bei den Katalanen unter Vertrag, wechselte im Anschluss zu Atlético Madrid. "Es herrscht ein Krieg, der den Spielern schadet", so Suarez über das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Präsidenten in Barcelona.

Beide seien mitverantwortlich für seinen Abschied gewesen, ergänzte der Uruguayer. Koeman habe ihn wie einen 15-Jährigen behandelt.

Noch deutlicher ging er mit Laporta ins Gericht. "Er hat gesagt, ich sei schlecht für die Stimmung in der Kabine", so Suárez. "Er hat alles der Presse gesagt, anstatt mich persönlich anzurufen und mir zu sagen, dass der Verein mich nicht mehr will." Der Verein habe ihn "benutzt".

Der Posten von Coach Koeman bei Barça wackelt ohnehin. Als möglicher Nachfolger gilt Xavi Hernandez, eine echtes Klub-Legende, die einschließlich der Zeit bei den Junioren 25 Jahre beim FC Barcelona aktiv war.

Suárez rät Xavi von Barça-Rückkehr ab

Suárez riet seinem ehemaligen Teamkollegen von einer Rückkehr zum Ex-Klub in dieser Situation ab. "Ich glaube nicht, dass heute, morgen oder übermorgen die Zeit ist, um bei der Mannschaft anzukommen", sagte er.

"Er muss den Moment abwarten. Er hat im inneren Kreis Kollegen, mit denen er Entscheidungen treffen muss, und das wird schwierig", ergänzte er.

