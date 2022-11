In der 85. Minute wurde Pique unter donnerndem Applaus ausgewechselt, die gesamte Mannschaft um Torwart Marc-Andre ter Steger verabschiedete ihn.

Nach vierzehn Jahren und 615 Spielen im Dress der Blaugrana nimmt er Abschied von der großen Bühne des Fußballs.

Ad

Mit den Katalanen feierte der 35-Jährige insgesamt 30 Titel, darunter dreimal die Champions League und achtmal die spanische Meisterschaft.

2. Bundesliga Große Moral, keine Punkte: Bielefeld bleibt Tabellen-Schlusslicht VOR 18 MINUTEN

Durch den 2:0-Erfolg setzte sich Barça vorerst an die Tabellenspitze. Real Madrid kann sich am Montag mit einem Sieg bei Rayo Vallecano wieder am Erzrivalen vorbeischieben (ab 21:00 Uhr).

Das könnte Dich auch interessieren: Comeback im Spitzenspiel: Napoli baut Monster-Serie aus

(mit SiD)

Terzic erklärt das Moukoko-Phänomen: "Er ist und bleibt 17!"

Bundesliga Choupo-Moting bringt Boateng zur Verzweiflung: "Leck mich am Arsch, ey" VOR 3 STUNDEN